2024-MSÜ sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

ÖSYM web sayfasından MSÜ sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığını duyurdu. Yaptığı duyuruda;

‘’3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 13 Mart 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ denildi.

Cevap anahtarlarını görüntülemek için tıklayın



2024-MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 mart tarihinde yapılan 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 perşembe günü açıklanacak. Sonuçlara sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.