2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ne zaman? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sınav tarihi için geri sayım da başladı. Hayallerindeki üniversite ve bölüm için YKS sınavına girecek adaylar sınavın ne zaman olduğunu, sınava ne kadar kaldığını merak ediyorlar. Peki, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ne zaman? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarihler…
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Üniversite adayları, 8 Haziran’da TYT’ye, 9 Haziran’da ise AYT’ye girecekler. Sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sorgulanabilecek.