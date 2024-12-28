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2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, kaybettikleri zamanla orantılı olarak günlük 100-150 liraya kadar ücret ödenecek.

Haber Merkezi
ANKA
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2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı
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Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak tanığa günlük 100 ila 150 liraya kadar ücret ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tanığa verilmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi ve harç alınmaksızın ödenecek. Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.

Tarife, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

 

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