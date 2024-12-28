Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 ilin milli eğitim müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı görevden alındı.

İl milli eğitim müdürlüklerine yapılan atamalar ise şu şekilde oldu:

-Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali EYYÜPKOCA,

-Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fazilet DURMUŞ

-Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun ESEN,

-Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun BAKIRTAŞ,

-Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ,

-Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Müfettiş Fatih ÖNCÜ,

-Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemil ÇAĞLAR,

-Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Recai OCAK,

-Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan BAYDUR,

-Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU,

-Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mine HAYTA,

-Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Müfettiş Asım SULTANOĞLU,

-Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz YENİYOL,

-Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat DEMİR

-Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şener DOĞAN atandı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar atandı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Adem Sezer, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Koç ve Abdullah Karaboyacı getirildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun görevden alındı, yerine Murat Ünal atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ı görevden aldı.