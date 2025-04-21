23 Nisan'a özel video sosyal medyada viral oldu!

Binlerce kez yorum alarak paylaşılan yaklaşık 1 dakikalık videoda, çocukların ünlü fizikçi Marie Curie, ressam Frida Kahlo, teorik fizikçi ve mucit Albert Einstein, mucit ve elektronik mühendisi Nikola Tesla, Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, Nobel ödüllü biyokimyager ve moleküler biyolog Aziz Sancar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dönüşümü anlatılıyor.

Beştepe Koleji'nin, "Her çocukta bir başarı, her başarıda bir çocuk görüyoruz" sloganıyla yapay zeka yöntemi kullanarak hazırladığı video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. İşte sosyal medyanın gündemine düşen o video...