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Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici AK Parti'ye katıldı

Konya’da CHP listelerinden TBMM’ye giren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, bugün partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekici, bugün gerçekleştirilen grup toplantısında AK Parti'ye katıldı.

Haber Merkezi
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Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici AK Parti'ye katıldı
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14 Mayıs 2023 seçimlerinde Konya’da CHP listelerinden TBMM’ye giren Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ekici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu şekilde;

"Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İstifa ettiğini duyurduğu gün AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Ekici, bugün gerçekleştirilen grup toplantısında AK Parti'ye katıldı. Ekici, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçiş yapan üçüncü milletvekili oldu. 

Erdoğan, Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e, Ekici'nin hangi partiden katıldığını anons etmesini talep etti.

Belediye başkanları da AK Parti'ye katıldı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den seçilen Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük ile Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan da istifa ederek AK Parti’ye geçti.

Ayrıca, Yeniden Refah Partili Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve Saadet Partili Sarıcan Belde Belediye Başkanı Ramazan Aydın da AK Parti saflarına katıldı. Erdoğan, bu isimlere de rozetlerini taktı.

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