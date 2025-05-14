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DEM Parti'den Bakan Tunç'a "umut hakkı' tepkisi: Üslubunuz yapıcı dilden uzak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teröristbaşı Öcalan’a "umut hakkı" uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya, “Böyle bir durum da, böyle bir görüşme de yok” diyerek yanıt verdi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise bu açıklamaya tepki göstererek, “Üslubunuz, bu süreçte ihtiyaç duyduğumuz yapıcı dilden uzak ve ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den Bakan Tunç'a "umut hakkı' tepkisi: Üslubunuz yapıcı dilden uzak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK'nın fesih kararı almasının ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" uygulanıp uygulanmayacağına dair soruya yanıt verdi. Tunç, "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" dedi.

DEM Parti'den tepki geldi

Bakan Tunç'un "umut hakkı" açıklamalarına jet bir yanıt geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Tunç'un açıklamalarını alıntılayarak üslubunu eleştirdi. Doğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakan, Umut hakkı tartışmasından bağımsız; üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor. 
Toplum olarak beklentimiz; temsil gücünüzü adaleti tesis etmek için kullanmanız. Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya ihtiyacımız var."

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