23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu?
İnternetten alışveriş yapan ve kargo alıp gönderen vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında (yarın) kargoların açık olup olmadığını araştırmaya başladılar. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar…
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23 Nisan'da kargolar açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. PTT Kargo 23 Nisan'da kapalı olacak. Bu nedenle 23 Nisan'da PTT'ye kargo teslimi yapılamayacağı gibi PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak. 22 Nisan'da ise kargo teslimi ve alımı yapılabilecek.
Özel kargo şirketlerinden 23 Nisan çalışma durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.