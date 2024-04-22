23 Nisan’da kuyumcular çalışıyor mu? Yarın kuyumcular açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için birçok kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Yarın (23 Nisan) kuyumcuların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan’da kuyumcular çalışıyor mu? Yarın kuyumcular açık mı? İşte detaylar…
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
23 Nisan’da kuyumcular çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kuyumcuların açık olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat geçtiğimiz yıl kuyumcular 23 Nisan'da açıktı.
23 Nisan'da kuyumcular kaça kadar açık?
23 Nisan'da çalışma saatleri kuyumcunun bulunduğu semte ve ilçeye göre farklılık gösteriyor. AVM içerisindeki kuyumcular, AVM çalışma saatleri olan 09:00- 22:00 arası açık oluyor.