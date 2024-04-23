23 Nisan'ın 104. yıl dönümünde siyaset ve iş dünyasından kutlama mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli egemenliği en üstün değer addeden Gazi Meclis'in, milletin bir araya gelerek tarihi bir başarıya imza attığı o günlerin en büyük eseri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Meclisimiz, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geleceğimizi güvence altına almaya durmaksızın devam edecektir. Darbelere ve hain darbe girişimlerine direnerek demokrasiye bağlılığını göstermiş halkımızın güçlü desteğiyle çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. İnsan onuruna yakışır şartlara sahip, refah ve barış içinde yaşayan bir toplumun fertleri olmayı sürekli hedef haline getiren milletimizin emanetine sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Gerek ülkemizin çocuklarının gerek misafir ettiğimiz dünya çocuklarının bayram sevincine şahit olmanın mutluluğuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor, huzur içinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum. Dileğimiz tüm dünyada çocukların yüzlerinin gülmesi ve bu gülüşlerin hiç solmamasıdır.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kadim Türk milletinin binlerce yıllık tecrübesi ve kutlu mirası ile Meclisimiz, sadece ülkemiz için değil, mağdur edilmiş tüm milletler için de egemenliğin ve selametin teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocukların TBMM'nin temsil ettiği tarihi ve değerleri eksiksiz şekilde anlamasının önemini vurgulayarak, onların ulaşacağı öz farkındalığın yarınların en güçlü teminatı olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Özel, mesajında, dünyada pek az parlamentoya nasip olmuş bir biçimde çok zor koşullarda halkın sandıktan çıkan iradesini yansıtarak 104 yıl önce açılan Meclisin hem kurtuluş mücadelesini yönettiğini hem bağımsızlığı kazandığını hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ay yıldızlı al bayrak bağımsızlığımızın simgesi, İstiklal Marşı hürriyet namusumuzun, birlik ve beraberlik hissiyatımızın manzum seslenişidir. Bunlara kim karşı geliyorsa, bunlarla kimlerin sorunu varsa, mutlak surette hukukun amir hükümleri işletilerek hesaba çekilmelidir." ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Gül, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünde ülkenin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularıyla tebrik ettiğini belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin

Ankara Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin, mesajında, Türkiye'nin demokrasi tarihinin ve milli egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gurur ve mutlulukla kutlandığını belirterek, "Milletimizin destansı kahramanlıklarıyla kazanılan Milli Mücadele sonucunda açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, kader birliği yapmış Türk milleti için bir dönüm noktası ve milli iradenin tecelligahı olmuştur." dedi.

TÜSİAD

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Geleceğin bilim insanları, girişimcileri, çalışanları, sanatçıları, sporcuları ve liderleri olacak çocuklarımızın, ülkemizde sağlıklı, mutlu, güven içinde oldukları ve potansiyellerini ortaya koyabildikleri bir ortamı sağlamak hepimizin sorumluluğudur." ifadeleri kullanıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Ulusal egemenliğimizin simgesi TBMM'nin açılışı, sadece kurtuluş mücadelemizde değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık yolculuğunda da en önemli kilometre taşlarından birisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ın çocuklar için bayram olmasını isterken çok önemli mesajlar vermiştir. Aydınlık geleceğimiz ve onun teminatı olarak gördüğümüz millet egemenliğine dayanan vazgeçilmez değerlerimiz, şüphesiz çocuklarımızın ellerinde şekillenecek ve korunacak. Türk iş dünyası adına, TBMM'nin açılması ve Cumhuriyet'imizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnet duygularımızla anıyor, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde ve Cumhuriyet'e giden yolda önemli kararların merkezi olan TBMM'nin, açıldığı günden bu yana millet iradesinin yansımasının simgesi olduğunu belirtti. Baran şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'imiz dün olduğu gibi bugün de milletin iradesinden aldığı güçle demokrasimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, diyerek egemenliğin tek meşru kaynağı ve sahibinin Türk milleti olduğunu dünyaya ilan eden Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin açıldığı 23 Nisan gününü, çocuklarımıza armağan ederek, onlara duyduğu güveni ve inancı gösterdi. Türk iş dünyasının temsilcileri olarak ecdadımızın savaş alanlarındaki zaferlerini, barış ortamı içinde üretimde, ticarette, ihracattaki başarılarla taçlandırmaya gayret gösteriyoruz. Etrafında savaş ve çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada yer alan ülke olarak, çocukların aç ve susuz kalmadığı, saldırılarda, savaşlarda ölmediği, huzur dolu bir dünyanın özlemini çekiyoruz. Bu süreçte, çocuklarımıza aydınlık gelecek sunmak, onlara temiz su, hava ve gıdanın yer aldığı sürdürülebilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir. Bu anlamlı günü milletimize armağan eden Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, daha güzel, daha güçlü yarınların teminatı biricik çocuklarımızın bayramını kutluyorum."

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Akkol, mesajında, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını ifade etti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açıldığı 23 Nisan 1920'nin, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır." düşüncesi ışığında, ülkenin bağımsızlığının ve milli iradenin hakimiyetinin tüm dünyaya ilan edildiği tarih olduğunu belirtti. Palandöken şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız, ulusal egemenliğimizi nesilden nesle aktararak sürdürecek ve istikbalimizin teminatı olacaktır. Bizlere emanet edilen bu güzel ülkeyi daha yaşanabilir kılmak ve daha güzel yarınlara taşımak için çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeli, onların geleceklerini aydınlık kılmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. İstiklal Harbi'mizin Başkomutanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum."

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olduğunun altını çizdi.

Ülkenin geleceğinin teminatı olan çocukların bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı, ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gündür. 23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklarımıza yönelik özel bir sevgi ve saygı günüdür. Çocuklarımız, geleceğimizin teminatı ve umududur. Onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini, eğitim almalarını ve hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın haklarını korumak ve onlara sağlıklı bir yaşam ortamı sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalı, onları Cumhuriyet'in değerleri doğrultusunda yetiştirmeliyiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."