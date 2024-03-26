26 Mart 2024 salı TV yayın akışı listesi! Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var?
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 26 Mart salı TV yayın akışı...
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SHOW TV yayın akışı 26 Mart 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Sandık Kokusu
- 05:30 Yeni Gelin
ATV yayın akışı 26 Mart 2024
- 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 06:50 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 18:45 ATV Ana Haber
- 19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Yaban Çiçekleri
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
KANAL D yayın akışı 26 Mart 2024
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Taş Kağıt Makas
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 22:45 Jackie Chan İz Peşinde (Yabancı Sinema)
- 00:30 Yargı
- 03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
- 05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
STAR TV yayın akışı 26 Mart 2024
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 K-9 (Yabancı Sinema)
- 21:45 K-9 (Yabancı Sinema)
- 23:30 Yalı Çapkını
- 02:00 Aramızda Kalmasın
- 04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
- 06:30 Söz
TV8 yayın akışı 26 Mart 2024
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
TRT 1 yayın akışı 26 Mart 2024
- 05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
- 06:50 Benim Adım Melek
- 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 18:10 Ramazan Sevinci
- 19:30 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 01:00 Kara Ağaç Destanı
- 02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 03:40 Sahur Bereketi
- 05:20 Kapanış
NOW yayın akışı 26 Mart 2024
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 00:15 Şahane Hayatım
- 02:45 Yaz Şarkısı
- 03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
- 05:30 İnadına Aşk