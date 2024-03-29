28 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı! 28 Mart perşembe Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 3.935.081,74 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 13 talihli de 64.731,65 TL kazandı. Süper Loto 28 Mart 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

28 Mart 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 28 Mart 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 3.935.081,74 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

17 – 40 – 46 – 48 – 53 – 54

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

6 Devir 3.935.081,74 ₺

5 13 64.731,65 ₺

4 640 2.045,30 ₺

3 16.310 97,45 ₺

2 158.787 10,55 ₺