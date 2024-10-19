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29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro hatları ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul-Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Haber Merkezi
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29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre toplu taşıma seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ulaşım ücretsiz olacak.

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