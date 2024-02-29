29 Şubat 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 29 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 29 Şubat’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 29 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 29 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
29 Şubat’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?
1 Mart'tan itibaren motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. İşte 29 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 40.46 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.00 TL/L
LPG fiyatı: 20.95 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 40.37 TL/L
Motorin fiyatı: 41.93 TL/L
LPG fiyatı: 20.44 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 41.39 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.99 TL/L
LPG fiyatı: 20.52 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 41.17 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.77 TL/L
LPG fiyatı: 20.85 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 41.77 TL/L
Motorin Fiyatı: 43.35 TL/L
LPG fiyatı: 20.73 TL/L