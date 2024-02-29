  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 29 Şubat 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 29 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Takip Et

29 Şubat 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 29 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 29 Şubat’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 29 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 29 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
29 Şubat 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 29 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Takip Et

 

29 Şubat’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

1 Mart'tan itibaren motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. İşte 29 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa 

Benzin Fiyatı: 40.46 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.00 TL/L

LPG fiyatı: 20.95 TL/L

İstanbul Anadolu 

Benzin fiyatı: 40.37 TL/L

Motorin fiyatı: 41.93 TL/L

LPG fiyatı: 20.44 TL/L

 İzmir

Benzin Fiyatı: 41.39 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.99 TL/L

LPG fiyatı: 20.52 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 41.17 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.77 TL/L

LPG fiyatı: 20.85 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 41.77 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.35 TL/L

LPG fiyatı: 20.73 TL/L