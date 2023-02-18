296. saatte enkazdan 3 kişi sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay’da, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 296’ncı saatinde 3 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları 13. günde de devam ediyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.