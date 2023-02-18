296. saatte enkazdan 3 kişi sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları 13. günde de devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.