3 milli atletin evini soyup araçlarını çalmışlardı: DNA analiziyle gerçek ortaya çıktı

Milli atletler Sema Aydemir, Dilek Esmer ve Meliz Redif'in birlikte yaşadıkları eve giren hırsızlar, sporcuların lüks araçlarını çalmıştı. Sahte plakayla yakalanan iki kişi, hırsızlık iddialarını reddetti ancak araçta yapılan DNA incelemesi sonucunda yakayı ele verdiler.

Ziynet ve nakit para çaldılar

Ünlü sporcular Dilek Esmer, Sema Aydemir ve Meliz Redif, 2018 yılında Beyoğlu'nda birlikte yaşadıkları eve hırsız girmesiyle büyük bir şok yaşamıştı. Gece yarısı uyanan Aydemir, hırsızı fark edip kovalamıştı.

Milli atletlere ait ziynet eşyası, nakit para ve kredi kartlarını çalan hırsızlar, bir de araçlarını çalıp kayıplara karışmıştı. Sporcular, hırsızdan şikayetçi olmuştu.

Sahte plakayla yakalandılar, DNA testiyle gerçek ortaya çıktı

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre otomobili çalan hırsızlar, olaydan 15 gün sonra Bağcılar'da sahte plakayla yakalandı. Hırsızlık iddialarını reddeden Hakan Ö. ve Cenap A.'nın DNA'sı araçta bulunanca gerçek de ortaya çıktı.

İki şüpheli hakkında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'bina içerisinde hırsızlık' suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.