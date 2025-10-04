3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü 127 yaşında hayatını kaybetti!

Nefes darlığı ve organ yetmezliğinden dolayı bir süredir hastanede tedavi altında tutulan 1 Temmuz 1898 doğumlu Ayşe Bayrı, hayatını kaybetti.

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Osmanlı'nın son üç padişahı II. Abdülhamit, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahdettin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bayrı’nın cenazesi Hacı Mustafa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.