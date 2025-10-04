3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü 127 yaşında hayatını kaybetti!
127 yaşındaki Ayşe Bayrı, Amasya’nın Suluova ilçesinde hayatını kaybetti. 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden, 5 çocuk ve 20 torun sahibi Bayrı, toprağa verildi.
Nefes darlığı ve organ yetmezliğinden dolayı bir süredir hastanede tedavi altında tutulan 1 Temmuz 1898 doğumlu Ayşe Bayrı, hayatını kaybetti.
Osmanlı'nın son üç padişahı II. Abdülhamit, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahdettin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bayrı’nın cenazesi Hacı Mustafa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.