30 AĞUSTOS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? Zafer Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi? Zafer Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi? Kurtuluş Savaşı’nın kesin ve kalıcı bir zafere ulaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı için tüm yurtta hazırlıklar coşkuyla sürüyor. Askeri geçitler ve tören hazırlıkları devam ederken vatandaşlar da resmi kurum ve kuruluşların hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor.

30 AĞUSTOS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Evet 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İBB, ABB İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi belediyeler Zafer Bayramı kapsamında ücretsiz faaliyet gösterecek. Böylece otobüsler, metro, tramvay, metrobüs gibi toplu ulaşım araçları kişiselleştirilmiş ulaşım kartlarıyla bedava kullanılabilecek.

ZAFER BAYRAMI TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray, İZBAN ve Başkentray da Zafer Bayramı kapsamında ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması sadece İBB sınırları içerisinde değil, Marmaray, Başkentray ve İZBAN'da da geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 30 Ağustos Cuma günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nı kullanacak vatandaşlardan ücret alınmayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan etkinliklere katılımı kolaylaştırmak ve bayram coşkusunu tüm vatandaşlara yaşatmak amacıyla alınan bu karar, toplu taşıma kullanıcıları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.