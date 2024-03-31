31 Mart yerel seçim oy sayımı ne zaman başlayacak? Yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

31 Mart yerel seçim oy sayımı ne zaman başlayacak?

Seçmenler oy verme işlemini, 32 doğu ilinde saat 07.00-16.00 arası, diğer illerde de 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlayacak.



Seçim sandıklarında oy verme kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oyların sayımına geçilecek.

Yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.



Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.



Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada, "An itibarıyla oyumuzu kullandık. Tüm seçmenlerimizin oylarını kullanmalarını bekliyoruz. Olumsuz bir durum yok, sorunsuz şekilde oy verme işlemi devam ediyor. Saat 21:00’de yayın yasakları sona eriyor. Saat 17:00’den sonra yayın yasakları kalkmadan basın mensuplarımızın kurallara uymasını istiyoruz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği 'iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması' kararı verildi.