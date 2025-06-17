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İmamoğlu duruşmasında alınan ses ve görüntü kaydına soruşturma başlatıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun dün yapılan duruşması sırasında ses ve görüntü kaydı alanlarla sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu duruşmasında alınan ses ve görüntü kaydına soruşturma başlatıldı
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarda gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın duruşmasının ardından kayda alınarak paylaşılan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

İmamoğlu'nun çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri gerekçesiyle açılan davanın ikinci duruşması dün (16 Haziran) Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görüldü. Duruşma sonrası İmamoğlu'nun salondan ayrılırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı

Sabah'ın haberine göre; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun duruşması sonrası çekilerek paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Başsavcılık, ses ve görüntüleri "yetkisiz" olarak kayda alan veya nakleden kişi ve kişiler hakkında re'sen soruşturma başlattı.

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