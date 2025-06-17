PFDK'nın WhatsApp konuşmaları için Fenerbahçe harekete geçti

Fenerbahçe Spor Kulübü, kamuoyunda tartışma yaratan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu öne sürülen bazı yazışmalarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi dilekçeyle başvuruda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, söz konusu iddiaların ciddiyetine dikkat çekilerek, Türk futbolunun güvenilirliğini tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz."

TFF’ye sunulan dilekçe, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan’ın imzasıyla iletildi. Dilekçede, söz konusu mesajların doğruluğu halinde yalnızca PFDK’nin değil, federasyonun tüm kurumsal itibarının zarar göreceği uyarısı yapıldı.

"Eğer bu iddialar doğruysa..."

"Eğer bu iddialar doğruysa, sadece ilgili kurulun tarafsızlığı değil aynı zamanda TFF'nin kurumsal itibarı ve kamuoyundaki güvenilirliği de ciddi şekilde zedelenecektir. Türk futbolunun adaleti tesis etmekle görevli en önemli kurullarından birinin içinde yer alan üyelerin bu tür söylemlerde bulunması 'disiplin' kavramını işlevsiz hale getirdiği gibi sporda tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine de açık bir saldırı niteliğindedir."

Kulüp, TFF’den iddialar hakkında acilen idari ve disiplin yönünden soruşturma başlatmasını talep etti.

Başvurunun temelinde, Türk futbolunun adalet, tarafsızlık ve güven temelleriyle yönetilmesi gerektiği düşüncesi yer aldı.