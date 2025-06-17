CHP’nin ertelenen Avcılar mitingi 18 Haziran'da düzenlenecek

CHP'nin, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

İstanbul’daki ilk miting Şişli’de düzenlenirken, onu sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri ve Pendik, Esenler ve Gaziosmanpaşa mitingleri izledi.

Dokuzuncu miting ise geçtiğimiz haftalarda Avcılar’da gerçekleştirilecekti.

Miting, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle ertelenmişti. CHP, ertelenen Avcılar mitinginin 18 Haziran'a düzenleneceğini duyurdu.

Miting Avcılar, Marmara Caddesinde saat 20.30’da başlayacak.

CHP neden miting düzenliyor?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabahı “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından gözaltına alındı. İmamoğlu 23 Mart “yolsuzluk” suçlamasından tutuklandı. İmamoğlu’yla beraber CHP’li bazı belediye başkanları, İBB çalışanları, üst düzey bürokratlar da tutuklananlar arasında yer aldı.

CHP de İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden itibaren İBB’nin bulunduğu Saraçhane’de toplanarak yaşananlara tepki gösterdi.

İmamoğlu tutuklandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde, cumartesi günü de Türkiye’nin bir şehrinde miting yapma kararı aldıklarını duyurdu.