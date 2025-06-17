CHP mitinginin yeni adresi Tekirdağ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle düzenlenen mitingler devam ediyor. Yeni adres Tekirdağ olacak.

CHP'nin 11. mitingi 22 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Tekirdağ mitingi saat 19:00'da Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

CHP neden miting düzenliyor?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabahı “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından gözaltına alındı. İmamoğlu 23 Mart “yolsuzluk” suçlamasından tutuklandı. İmamoğlu’yla beraber CHP’li bazı belediye başkanları, İBB çalışanları, üst düzey bürokratlar da tutuklananlar arasında yer aldı.

CHP de İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden itibaren İBB’nin bulunduğu Saraçhane’de toplanarak yaşananlara tepki gösterdi.

İmamoğlu tutuklandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde, cumartesi günü de Türkiye’nin bir şehrinde miting yapma kararı aldıklarını duyurdu.