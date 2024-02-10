4 ilde eş zamanlı operasyon: 2 organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2 organize su örgütünün çökertildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Kafes-38 operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 2 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.
Balıkesir’de elebaşılığını Cengiz Güven’in ve Tekirdağ’da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı 2 organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüt elebaşıları ile birlikte 16 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 milyon TL değerindeki malvarlığına tedbir kararı uygulanmasına yönelik çalışma başlatıldığını aktardı.