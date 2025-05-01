Kütahya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 20:07'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.69 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-01
Saat:20:07:37 TSİ
Enlem:39.21722 N
Boylam:28.97639 E
Derinlik:10.69 km
Detay:https://t.co/JdDPQb2GKB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi