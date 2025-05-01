  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kütahya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Kütahya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kütahya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 20:07'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.69 kilometre olarak ölçüldü.

Bağcılar, Bayrampaşa, Esenyurt, Silivri, Pendik, Kadıköy bu saate dikkat! Uyarı yapıldı önlem alın!Bağcılar, Bayrampaşa, Esenyurt, Silivri, Pendik, Kadıköy bu saate dikkat! Uyarı yapıldı önlem alın!Gündem

 

Aracı kurumlar 18 hisse için 69 'hedef fiyat' verdi! Aselsan, Tüpraş, THY, Tofaş, Arçelik, Garanti..Aracı kurumlar 18 hisse için 69 'hedef fiyat' verdi! Aselsan, Tüpraş, THY, Tofaş, Arçelik, Garanti..Ekonomi

 

Gündem
CHP'nin otobüs şoförüne ev hapsi cezası verildi
CHP'nin otobüs şoförüne ev hapsi cezası verildi
Kartalkaya'daki faciada yeni görüntü: Can pazarı sırasında araç kurtardılar
Kartalkaya'daki faciada yeni görüntü: Can pazarı sırasında araç kurtardılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT paylaşımı
Bakan Yerlikaya: 409 kişi gözaltına alındı! 1 Mayıs'a kaç kişi katıldı?
Bakan Yerlikaya: 409 kişi gözaltına alındı! 1 Mayıs'a kaç kişi katıldı?
Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Narin Güran davasında 3. duruşma yarın görülecek! 15 kişiye hapis istemi
Narin Güran davasında 3. duruşma yarın görülecek! 15 kişiye hapis istemi