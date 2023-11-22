4 kentte kaçak sigara operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattığı bildirildi.

Verilen bilgilere göre ekipler, Fatih bölgesindeki Eminönü, Aksaray, Kumkapı gibi mahalle ve semtlerdeki otellerde konaklayan yabancı uyruklu kişilerin, referans olan şahısların aracılığıyla kendilerine ulaşan şüphelilere dolar üzerinden kaçak tütün ürünleri sattıklarını belirledi.

Şüphelilerin de bu ürünleri bölgedeki iş hanlarında ve anlaştıkları otellerde depoladıklarını tespit eden ekipler, kaçak tütün ürünlerini İstanbul'da motokurye, taksi ya da kapalı kasa araçlarla tekel bayisi ve benzeri işletmelere satan şüphelilerin haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 31 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 977 bin 448 yaprak sigara kağıdı, 38 kilo 265 gram sigara tütünü, 35 bin 266 paket elektronik sigara tütünü, 24 bin 910 puro, 18 bin 439 paket sigara, 18 bin 420 sigara filtresi, 16 bin 660 dolu makaron, 3 bin 300 elektronik sigara, 2 bin 55 elektronik sigara aparatı, 1 kilogram nargile tütünü, 879 elektronik sigara likidi ile 6 araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.