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44 yıla kadar hapsi istenen Bahar Candan tahliye edildi

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan ve hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Bahar Candan tahliye edildi.

Haber Merkezi
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44 yıla kadar hapsi istenen Bahar Candan tahliye edildi
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan ve hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Bahar Candan tahliye edildi.

Marmara Cezaevi’nden tahliye olan Bahar Candan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tahliye edilen Bahar Candan, "En önemli önceliğim cezaevinde derslerime çalıştım. Çok uzun zamandır hiç okula gitmiyordum. Onu düşümdüm biraz. Ailemi çok özledim. Erkek arkadaşımı çok özledim, aşırı bir özlem var. Bayağı kilo aldım, çok çirkinim şu an o yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Zaten biz arkadaşız, avukatız, hepimiz aynı okuldanız. Ailecek hukukla ilgileniyoruz biliyorsunuzdur, babam hukukçu bir insan. Ablam da keza aynı şekilde. Anneannem psikolog. Yani biraz dejenere olsam da, son yıllarda biraz sosyal medyada çok akıl dışı paylaşımlarda bulunsam da yani ne kadar dejenereleşmiş olabilirim ki, böyle bir aileden geliyorum. Özüme döndüm diyebilirim. 10 aylık çok iyi bir şeydi benim için. Ailemin bana öğrettiklerini hatırlamaktı, onlara kavuşacağım için çok mutluyum’’ ifadelerini kullandı.

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