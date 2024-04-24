5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf 2024 bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS puan hesaplanma

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

Taban puanlar farklı kontenjanlar için değişiklik göstermektedir. Örneğin, öğretmen çocukları ve korunmaya muhtaç çocuklar için puanlar daha düşük belirlenmiştir.

Sınav 21 Nisan 2024 tarihinde yapılmış, Türkiye genelindeki birçok okulda uygulanmıştır. Sınavda öğrencilere, sınıf seviyelerine göre değişen sayıda soru yöneltilmiştir; ortaokul öğrencileri için 80, lise öğrencileri için 100 soru sorulmuştur. Dersler arası dağılım ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler şeklindedir.

Sınav sonuçları ve cevap anahtarları, sınavın yapıldığı tarihten kısa bir süre sonra, MEB'in internet sitesi üzerinden erişime açılacaktır. Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024'te ilan edilecekken, öğrenci bursları, sınavı kazanan öğrencilere okula kayıt tarihlerini takiben Ekim ayında ödenmeye başlanacak.

Sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak ve bu tür durumlar için belirli protokoller uygulanacaktır. Sınavla ilgili tüm detaylar, sonuçlar ve cevap anahtarları MEB'in resmi internet sayfasında duyurulacaktır.

İOKBS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

PUAN=100+ [400*(TASP-En Küçük TASP)]/En Büyük TASP-En Küçük TASP

TASP: Toplam Ağırlıklı Standart Puan

En Küçük TASP: Hiçbir testi iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP

En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

Geçtiğimiz yıllarda bursluluk puanı taban puanları şu şekilde sıralanabilir:

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608