'5 bin lira ile sadece 16 kilo et alınabiliyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere, bir defaya mahsus 5 bin lira tutarında ikramiye müjdesi verdiğini söyleyen Uyar, "Gerçi açıklaması müjde miydi yoksa emeklilerimiz ile alay mı etti, ne biz anladık ne de ülkemizdeki milyonlarca emekli anladı. Erdoğan'ın müjdesinden her zamanki gibi hem ayrımcılık hem de sefalet çıktı." görüşünü aktardı.

Uyar, "asgari ücretin bile yarısına denk gelmeyen ikramiyenin 'müjde' diye sunulduğunu" belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla da yetinmeyip bu sefalet ikramiyesinden çalışmak zorunda bırakılan emeklileri de mahrum bıraktı. İkramiye adı altında verilen 5 bin liralık komedi ikramiyesinin zaten övülecek bir yanı yok. Bakın sadece bir kilo ete göre örnek verelim geçtiğimiz yıl bu ikramiye ile 38 kilo et alınabilirken, bu yıl sadece 16 kilo et alınabiliyor. Esas dikkat çekici husus bu ikramiyeden emekli olup ama çalışmak mecburiyetinde olan emeklilerimizin yararlanamayacak olması. Bu ülkede 8 milyon emekli ve hak sahibi asgari ücretin altında aylık alıyor. Siz '5 bin lira ikramiye veriyorum' diye müjde vereceksiniz, ama 5 milyon 801 bin emeklimizi yani her iki emeklimizden birini ikramiye hakkından mahrum bırakacaksınız. Sizin adalet anlayışınız tıpkı partinizin isminde yazan adalet ismi gibi sadece kağıt üstünde kalan bir kavram. Erdoğan, açıkça 5,8 milyon emeklimizi bu ülkenin birer vatandaşı olarak görmüyor. Böyle adaletsizlik olur mu? Böyle ayrımcılık olur mu?"