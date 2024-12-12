Isparta'daki helikopter kazasının nedeni belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Kasım'da Isparta'da meydana gelen ve 6 askerin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki askeri helikopter havada çarpışmıştı. Çarpışma sonucu helikopterlerden biri düştü. Düşen helikopterde bir tuğgeneral, üç teğmen, iki astsubay şehit olmuştu.Isparta’da eğitim uçuşu yaparken havada temas eden 2 askeri helikopterin birinin düştüğü kaza, Isparta Kara Havacılık Okulu’na yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana gelmişti.