6 günde 49 ölü, 7 bin 683 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazaları hakkında açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Bayram tatilinin 6. günü 20 Haziran Perşembe günü 24 saatlik sürede 668 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı. 414 bin 776 araç denetlendi. 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi ise yaralandı." ifadelerini kullandı.