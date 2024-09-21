6 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile 6 üniversiteye rektör atandı.

Karara göre Doğuş Üniversitesi 'ne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi'ne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesine Prof. Dr Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı.