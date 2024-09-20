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AK Parti'de 3 il başkanlığına atama

AK Parti Nevşehir, Ağrı ve Çanakkale il başkanlıklarında görev değişimi yapıldı.

AA
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AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
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AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığına İlhami Yıldız ve Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk'ün atandığı bildirildi.

Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

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