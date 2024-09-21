Eyüp Debik kimdir? Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yeni rektör! Eyüp Debik nereli, eğitimi ne?
Eyüp Debik kimdir? 21 Eylül 2024 Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete kararlarına göre altı üniversitenin rektörleri değişti. Bu değişimlerden en çok dikkat çekeni ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaşandı. YTÜ'nün yeni rektörü Eyüp Bildik oldu. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü Eyüp Debik nereli, kaç yaşında, eğitimi ne? İşte Eyüp Debik biyografisi...
Eyüp Debik kimdir? İstanbul ve Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın yerine Prof. Dr. Eyüp Debik atandı. Karar, 21 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Eyüp Debik kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte yeni YTÜ rektörü Eyüp Debik hakkında merak ettiğiniz her şey!
EYÜP DEBİK KİMDİR?
Eyüp Debik, yeni Yıldız Teknik Üniversitesi rektörü. 21 Eylül 2024 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanmıştır. İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü, Çevre Teknolojisi. Toplamda 105 yayını bulunmaktadır. ÇEKUD'un yönetim kurulu başkanlığını da üstlenmektedir. Aynı zamanda Karamanlı olduğu bilinmektedir.
Prof. Eyüp Debik’i akadebik karnesi şöyle:
105 yayın Web of Science (WoS) üzerinden 537 atıf Scopus üzerinden 626 atıf Google Scholar üzerinden 20 atıf Web of Science üzerinden H-indeksi 10 Scopus üzerinden H-indeksi 12 Google Scholar üzerinden H-indeksi 1 Yürüttüğü proje sayısı 14 1 fikri mülkiyet kaydı bulunuyor 18 tez danışmanlığı yaptı 19 açık erişimli yayını bulunuyor.
EYÜP DEBİK EĞİTİMİ
2015 - Devam Ediyor
Prof. Dr.
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü
2010 - 2015
Doç. Dr.
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü
2000 - 2010
Yrd. Doç. Dr.
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü
1993 - 2000
Araştırma Görevlisi
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü
Yönetimsel Görevler
2014 - 2020
Yüksekokul Müdürü
Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu
2014 - 2020
Merkez Müdürü
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
2008 - 2016
Rektör Danışmanı
Yıldız Teknik Üniversitesi
2011 - 2014
Bölüm Başkan Yardımcısı
Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
2006 - 2008
Bölüm Başkan Yardımcısı
Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü