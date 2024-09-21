Eyüp Debik kimdir? Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yeni rektör! Eyüp Debik nereli, eğitimi ne?

Eyüp Debik kimdir? İstanbul ve Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın yerine Prof. Dr. Eyüp Debik atandı. Karar, 21 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Eyüp Debik kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte yeni YTÜ rektörü Eyüp Debik hakkında merak ettiğiniz her şey!

EYÜP DEBİK KİMDİR?

Eyüp Debik, yeni Yıldız Teknik Üniversitesi rektörü. 21 Eylül 2024 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanmıştır. İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü, Çevre Teknolojisi. Toplamda 105 yayını bulunmaktadır. ÇEKUD'un yönetim kurulu başkanlığını da üstlenmektedir. Aynı zamanda Karamanlı olduğu bilinmektedir.

Prof. Eyüp Debik’i akadebik karnesi şöyle:

105 yayın Web of Science (WoS) üzerinden 537 atıf Scopus üzerinden 626 atıf Google Scholar üzerinden 20 atıf Web of Science üzerinden H-indeksi 10 Scopus üzerinden H-indeksi 12 Google Scholar üzerinden H-indeksi 1 Yürüttüğü proje sayısı 14 1 fikri mülkiyet kaydı bulunuyor 18 tez danışmanlığı yaptı 19 açık erişimli yayını bulunuyor.

EYÜP DEBİK EĞİTİMİ

2015 - Devam Ediyor

Prof. Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü

2010 - 2015

Doç. Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü

2000 - 2010

Yrd. Doç. Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü

1993 - 2000

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - 2020

Yüksekokul Müdürü

Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu

2014 - 2020

Merkez Müdürü

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2008 - 2016

Rektör Danışmanı

Yıldız Teknik Üniversitesi

2011 - 2014

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2006 - 2008

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü