60 milyon dolarlık ihracat ürünü gıda maddesi göz göre göre çürüyor

Hüseyin GÖKÇE

Yaklaşık 60 milyon dolarlık Türk gıda ürünü, Cibuti ve Etiyopya’ya ulaşabilmek için aylardır transit limanlarda bekliyor. Küresel ölçekte faaliyet gösteren taşımacılık firmalarının ise sorunu çözmek için çok çaba göstermedikleri bildiriliyor.

Hububat Bakliyat ihracatçılar Birlikleri Sektör Kurulu, transit limanlarda bekleyen ve artık çürümeye başlamış gıda ürünleriyle ilgili veri toplama çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 1236 konteyner dolusu ürünün olduğu tespit edildi.

Kontenyer hatlarının söz konusu ürünleri 40-45 gün sürede ulaştırma vaadiyle navlununu peşin olarak tahsil ettikleri ürünleri aylardır ulaştırmadığını belirten ihracatçılar, “Hatta bir kısmını Mart ayında gönderdiğimiz ürünler Umman’ın Salalah Limanı’nda 55 derece sıcak ve yüksek rutubette bekliyor” ifadelerini kullandı.

Kendileriyle temasa geçen firma yetkililerine aktarma limanlarında bekleyen konteynerlerin yerel hatlarla varış noktasına ulaştırılmasını talep ettiklerini belirten ihracatçılar, buna karşılık ekstra masraf çıkacağı gerekçesiyle hatların bu anlaşmaları yapmaktan kaçındıklarının altını çizdi.

Hem para hem de itibar kaybı

Piyasa değeri 60 milyon dolara yaklaşan ürünlerle ilgili ticari zararın yanı sıra, Türkiye’nin önemli un pazarlarında Türk firmalarının ‘güvenilmez tedarikçi’ olarak nitelendirilmesi riskinin de ortaya çıktığına değinen kaynaklar, bu konuda Ticaret Bakanlığı ve ihracatçı birliklerinden destek istediler.

-55 derece sıcaklıkta ne kadar dayanacak?

EKONOMİ’nin haberi Temmuz ayında duyurmasının ardından konteyner hatlarının ihracatçı firmalara sorunu çözeceklerine yönelik bildirimde bulundukları ancak şu ana kadar çözüme yönelik somut bir adım atmadıkları ifade ediliyor. İhracatçılar, un yanı sıra ayçiçek yağı gibi birçok gıda ürününün 55 derece sıcaklığa artık daha fazla dayanamayacağının altını çizerken, bu konuda Türkiye’nin kaybetmemesi için her kesimin üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkat çektiler.