  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 8 ayda en az 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü
Takip Et

8 ayda en az 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun 2024 raporuna göre, 8 ayda en az 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
8 ayda en az 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü
Takip Et

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun yayımladığı "Kadın Cinayetleri 8 Aylık Raporu"na göre 1 Ocak - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında en az 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2024'e ait "Kadın Cinayetleri 8 Aylık Raporu"nu yayımladı.

Buna göre 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında en az 280 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 50 kadının ölümü de şüpheli ölüm olarak kaydedildi.

Kadınlar en çok evlerinde öldürüldü

Kadınların 153'ü ateşli silahla, 60'ı kesici aletle öldürüldü. Öldürülen kadınların 134'ü evli, 73'ü bekar, 41’inin medeni durumu bilinmiyor. Kadınların 162'si kendi evinde, 9'u çalıştığı yerde, 82'si kamusal alanda öldürüldü.

Ağustos ayında 31 kadın katledildi

Ağustos ayında ise 31 kadın cinayeti işlendi. Kadınları öldüren erkeklerin 4’ünün boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu belirlendi. Kadınların 13’ü ateşli silahla, 8’i kesici aletle öldürüldü. Öldürülen kadınların 13’ü evli, 10’u bekar, 5’inin medeni durumu bilinmiyor. Kadınların 14’ü kendi evinde, 1’i çalıştığı yerde, 12’si kamusal alanda öldürüldü.

Otomobil bagajında 2, minibüste 20 göçmen yakalandıOtomobil bagajında 2, minibüste 20 göçmen yakalandıGündem

 

 

Gündem
Milli boksör Busenaz Sürmeneli’ye trafikte saldırı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli’ye trafikte saldırı
YÖK’ten ‘diploma sahteciliği’ açıklaması
YÖK’ten ‘diploma sahteciliği’ açıklaması
İzmir'deki 'elektrik kaçağı' olayında, 42 sanık bugün hakim karşısında
İzmir'deki 'elektrik kaçağı' olayında, 42 sanık bugün hakim karşısında
Otomobil bagajında 2, minibüste 20 göçmen yakalandı
Otomobil bagajında 2, minibüste 20 göçmen yakalandı
Erdoğan'dan talimat: 'Sahaya inin, çok iyi çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun'
Erdoğan'dan talimat: 'Sahaya inin, çok iyi çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun'
19 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 34 şüpheli yakalandı
19 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 34 şüpheli yakalandı