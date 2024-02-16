9 ilde eş zamanlı operasyon: 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-41” operasyonun düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında İzmir'de elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü ile İstanbul'da elebaşılığını ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen'in yaptığı organize suç örgütüne eş zamanlı operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığı, 37 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve 3 çelik yelek ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin, 2 cinayet, 2 kasten öldürmeye teşebbüs, 11 kasten yaralama ve çok sayıda silahlı çatışma, yağma ve haraç alma olayı gerçekleştirdiğini kaydetti.