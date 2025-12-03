  1. Ekonomim
ABB’nin ifşası sonrası sabotaj görüntülerine başsavcılıktan soruşturma

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) metro, Ankaray ve şehrin farklı noktalarındaki yürüyen merdivenlerin bazı kişilerce kasten durdurularak arızalı gibi gösterildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şikâyeti üzerine metro, Ankaray ve şehrin farklı istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğu ve arızalı gibi gösterildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kameraları inceleniyor, şahısların kimlikleri tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri tüm istasyonlardaki güvenlik kameralarını detaylı şekilde incelemeye aldı. İlk tespitlerde, kişilerin merdivenleri durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Emniyet yetkilileri, soruşturma doğrultusunda kimliği belirlenen şahıslar hakkında çalışma başlattı.

