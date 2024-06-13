ABD, Rusya bağlantısı nedeniyle 13 Türk şirketine yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı aralarında Türkiye'den de şirketlerin bulunduğu kişi ve kuruluşlara Rusya ile bağlantılı yeni yaptırımlar açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), G7 liderler zirvesi öncesinde, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını zorlaştırmayı ve Rusya ile iş yapan yabancı bankalar için riskleri arttırmayı hedefleyen bir dizi yaptırım açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırımları, Rusya'daki ve Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki kuruluşlar da dahil olmak üzere 300'den fazla kişi, kurum ve kuruluşu kapsıyor.

Hedef alınanlar arasında, milyarlarca dolarlık işlemleri zorlaştıracak bir hamle olarak Moskova Borsası ve çeşitli iştiraklerinin yanı sıra üç sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinde yer alan kuruluşlar da bulunuyor.

Türkiye'den yaptırım listesine alınan şirketler

Türkiye merkezli Safes Lojistik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Rusya merkezli havacılık ve uzay endüstrisi için metal işleme ekipmanı ve yüksek hassasiyetler parçalar tedarikçisi ve üreticisi Newton-ITM ile iş yaptığı için yaptırıma maruz kalan şirketler arasında.

Hazine Bakanlığının sayfasında ayrıca Türkiye merkezli Expert Machinery Kimyasal Ürünler Ticaret Limited Şirketi, Alptech Makina Sanayi Limited Şirketi, Platform Endüstriyel Gıda İnşaat Elektronik ve Madencilik Dış Ticaret Limited Şirketi, Biopharmist Medikal Ürünler Dış Ticaret Limited Şirketi, SSGCTM CNC Takım Tezgahları Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Minyon Kesici Takımlar Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gepa Uluslararası Ticaret Limited Şirketi, Kamilhan Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi, CPS Proses Kontrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, RMB Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Taksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Dener İthalat İhracat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

Yellen: Uluslararası malzeme ve ekipmana giden yolları vuruyoruz

Hazine Bakanı Janet Yellen yeni yaptırım kararlarıyla ilgili açıklamasında "Bugünkü eylemler, üçüncü ülkelerden gelen kritik tedariklere olan bağımlılıkları da dahil olmak üzere, uluslararası malzeme ve ekipmana giden yollarını vuruyor" dedi.

Yellen "Rusya'nın savaş ekonomisiyle iş yapan finans kuruluşlarının riskini arttırıyor, kaçış yollarını ortadan kaldırıyor ve Rusya'nın yabancı teknoloji, ekipman, yazılım ve IT hizmetlerine erişimden faydalanma kabiliyetini azaltıyoruz" diye konuştu.

Hazine Bakanlığı yeni yaptırımlar açıklamanın yanı sıra Rusya'nın "askeri-endüstriyel altyapısı" tanımını da genişletti. Şimdiye kadar yabancı bankalar Rusya'nın savunma endüstrisine verdikleri destek nedeniyle yaptırıma maruz bırakılabiliyordu. Son atılan adımlarla ikincil yaptırım adı verilen yaptırımların kapsamı, yaptırıma maruz kalan tüm Rus kişi ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre yaptırıma maruz kalmış herhangi bir kişiyle ya da VTB veya Sberbank gibi Rus bankalarıyla işlem yapan yabancı kuruluşlara da yaptırım uygulanabilecek. Dolayısıyla yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların sayısını bin civarından yaklaşık 4 bin 500'e yükselmiş oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, son yaptırımların uluslararası ağları etkilediğini ve Çin, Güney Afrika, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerlerde 90'dan fazla kişi ve kuruluşu vurduğunu söyledi.