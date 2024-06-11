ABD'de Türk büyükelçilik çalışanının oğlu gasp edildi, öldürüldü
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde çalışan bir görevlinin 28 yaşındaki oğlunun gaspa uğradığı ve vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde çalışan bir adamın 28 yaşındaki oğlu Kaan Demir, korkunç bir saldırıda hayatını kaybetti.
Sözcü'de yer alan habere göre Washington'ın kuzeybatısındaki Takoma bölgesinde Pazar günü kız arkadaşını evine bırakan Demir, aracına dönerken saldırıya uğradı. Georgia Caddesi'nde yaşanan olayda Demir'in gaspa uğradığı belirtildi.
Olayı Demir'in kardeşi Eren Demir, Washington Post Gazetesi'ne anlattı. Ağabeyinin vurularak öldürüldüğünü söyleyen Demir, babalarının Türkiye'nin Büyükelçiliği'nde şoför olarak çalıştığını söyledi.
Maskeli saldırganlar kaçtı
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Demir'in cansız bedeninin kaldırımda bulunduğu kaydedildi. Polis, maske takan iki saldırganın koyu renkli bir araçla kaçtığını açıkladı.
Demir, ağabeyinin IT sektöründe çalıştığını söyledi. Büyükelçilik konuyla ilgili Washington Post'a bir açıklama yapmadı.