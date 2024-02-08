Acun Ilıcalı duyurdu: Turabi Çamkıran Survivor'dan ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu?

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde olan Turabi Çamkıran'ın Survivor'daki durumu netlik kazandı. Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi ile ilgili kararı Acun Ilıcalı duyurdu. Peki, Survivor Turabi diskalifiye mi oldu? Turabi elendi mi? İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre, Turabi'nin son durumu...

Turabi Çamkıran Survivor'dan elendi mi?

Daha önce şampiyonluklarıyla yarışmaya iz bırakan yarışmacının durumunu açıklayan Ilıcalı; "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Turabi Çamkıran kimdir?

Turabi Çankıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin’de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.