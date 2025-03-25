Adalet Bakanı: Boykot çağrısı yapılması çok tehlikeli bir yaklaşım

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanlarının gözaltına alınmasını takip eden süreçte ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni'nde gündeme ilişkin konuştu.

"Şiddet, ifade özgürlüğünün aracı olamaz"

Bakan Tunç'un gündeme ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Şiddet, ifade özgürlüğünün aracı olamaz. Şiddet içeren gösteren insan haklarıyla bağdaşmaz. Sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit edilmekte. Suç teşkil eden eylemler cezasız kalmaz, yargı önünde hesap verilecektir. Sokakları terörize etmenin, suç teşkil ettiği unutulmamalıdır.

Günlerdir yalanlarla Türk yargısına saldırılmaktadır. Polisimizi hedef göstererek çok tehlikeli girişimlerde bulunulmaktadır.

Cumhurbaşkanımızın annesine alçakça hakaret edilmesini lanetliyoruz. Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır."

Tunç ayrıca "Basın kuruluşlarının düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir" dedi.