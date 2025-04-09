Adalet Bakanı tutuklu öğrenciler hakkında konuştu: Asli ceza mahkemesine davalar açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tunç, Saraçhane'deki İBB protestolarında tutuklanan üniversite öğrencileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gözaltılarla ilgili olarak asli ceza mahkemesine davalar açıldı. Gençlerle ilgili üç ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar için karar verilecektir."

Gözaltındaki öğrencilere "polis şiddeti" iddialarına açıklama

Bakan Tunç, Ekrem İmamoğlu ile 48 kişinin tutuklanması ve devamında yapılan protestolarda tutuklanan gençlerin gözaltında yaşadığı iddia edilen "polis şiddeti"ne ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Tunç konuya dair açıklamasında, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı, İstanbul'daki adli soruşturmalar başladığında sokak çağrısı yaptı. Gençlerimizin bir kısmı polislerle karşı karşıya geldiler. Gözaltılarla ilgili olarak 819 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı bunlardan 278'i hakkında tutuklama kararı verilmişti. Önceki gün soruşturmanın neticesinde asliye ceza mahkemesine davalar açıldı.

Gençlerle ilgili özellikle hususlar bunlar şu anda asli ceza mahkemesine üç ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar prensiple beraber kararlar verilebilecektir. Oradaki işlenen fiilin durumuna göre her kişinin farklı eylemi olabilir bunları değerlendirecek olan şu andaki mahkemesidir. İşkenceye sıfır tolerans çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

"Mahir Polat'ın ilgili hastaneye sevki yapıldı"

Adalet Bakanı, İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'la ilgili de açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Mahir Polat'ın her şikayeti ile ilgili hastaneye sevki yapıldı. Adli tıpta muayene yapıldı tetkikler istendi. O sonuçlar adli tıbba intikal ettiğinde kurulu karar verecek. Burada tabi yanlış anlamalar var. Hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceği adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir."

İmralı'da yeni bir görüşme yapılacak mı?

Adalet Bakanı, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuştu. Tunç, İmralı için yeni bir görüşme talebinin yapılmadığını akrabalarının bayram ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.