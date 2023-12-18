Adana Büyükşehirde ‘operasyon’ tepkisi

Eray ŞEN/ADANA

Binlerce kişinin katılımıyla mitinge dönüşen toplantıda söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, henüz açıklanmayan CHP Adana Büyükşehir adayının yeniden mevcut başkan Zeydan Karalar olacağı anlamına gelen ifadeler kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Erhan Adem, Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü, Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer ile Çukurova, Seyhan, Ceyhan ve İmamoğlu ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini aradığını ve Adana’nın yanında olduğunu ilettiğini aktardı. Karalar, şöyle devam etti:

“Bizim olduğumuz yerde, bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmaya kimsenin gücü yetmez. Biz görevimizi ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk’e ve halkımıza layık olma bilinciyle yapıyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde, bizim belediyelerimizde kanuna aykırı, kamuya zarar verecek bir şey asla olmaz. Biz buraya kimseye para kazandırmak için gelmedik. İşimizi kanunlar çerçevesinde yaparız. Bu çok net. Bizim belediyemizde müfettişler ne istemişse evrakları eksiksiz ilettik. Emniyet, KOM, Savcılık bizden ne istemişse eksiksiz verdik, eksiksiz vermeye de devam edeceğiz. Çünkü bizim çekineceğimiz bir işlemimiz yoktur ve asla olmayacaktır.”

Bulut: 31 Mart’ta buradaki başkan değişmeyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Adana Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun bir yolsuzluk operasyonu olmadığını, iktidarın seçim startının verildiğini söyledi. Bulut, “Bugün burada olma nedenimiz Zeydan Başkan’ımıza destek vermek. Fakat zaten biliyoruz, düz duvar yıkılmaz. Biz buradan güçlenerek çıkarız. Başkan Zeydan Karalar göreve geldiğinde Adana Büyükşehir Belediyesi’nde gelirin 4 katı borç vardı. Bugün gelinen noktada çok büyük hizmetler borçsuz yapılıyor. Herkes biliyor ki, 31 Mart 2024’te buradaki başkan değişmeyecek. Biz burada demokrasi mücadelesi vereceğiz, bedel ödenecekse bedel ödeyeceğiz. Biz CHP olarak bu ülkede Cumhuriyet değerlerinin savunucusu ve garantörü olduğumuz gibi, demokrasiye yapılan algı operasyonlarının da karşısında duracağız” dedi.