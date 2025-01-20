Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Adana Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Adana’nın Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir tesis, saat 14.00 sularında alevlere teslim oldu.
Yangını södürmek için ekipler müdahale ediyor
Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek ve kontrol altına almak için yoğun bir şekilde müdahaleye başladı.
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