Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Adana’nın Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir tesis, saat 14.00 sularında alevlere teslim oldu.

Yangını södürmek için ekipler müdahale ediyor

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek ve kontrol altına almak için yoğun bir şekilde müdahaleye başladı.