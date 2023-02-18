Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yle düzenlediği basın toplantısında, depremin üzerinden 13 gün geçtiğini ve en büyük üzüntülerinin can kayıpları olduğunu söyledi.

13 gün boyunca çok hassas çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, devletin bütün kurumlarının, milletin verdiği güçle seferberlik halinde çok büyük mücadele verdiğini ve vermeye de devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, yürütülen hassas çalışmalar sonucunda enkaz altından binlerce vatandaşın sağ çıkarılmasının kendilerini bir nebze sevindirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bugün itibarıyla Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Enkazları kaldırmaya başlamıştık. Daha hızlı şekilde enkaz kaldırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Adıyaman'da devletin kurumları, sivil toplum örgütleri bir seferberlik halinde çalışma yürüttüler ve bundan sonra da yürütmeye devam edecekler. Buraları, şehirlerimizi yeniden imar etmek için şimdiden planlamalarımıza ve işlerimize başladık."

“Adıyaman'da barınma problemi yok”

Sadece Adıyaman'da değil, deprem bölgesindeki tüm illerde bütün bakanlıkların teyakkuz halinde çalışmaya devam ettiğine işaret eden Karaismailoğlu, "7 gün 24 saat durmaksızın vatandaşımızı normal hayata döndürebilmek, günlük ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için çok yoğun çalışma gerçekleştiriyoruz. Adıyaman'da barınma problemi bugün için yoktur. Kurulan ve boş olan çadırlar var, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarımızda boş olan kapasiteler var. İsteyen vatandaşlarımız, istediği şekilde barınma ihtiyacını karşılayabilmektedir." dedi.

Karaismailoğlu, konteyner çalışmalarını hızlı şekilde başlattıklarına ve altyapılarını yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “7 bin konteyneri yerleştirmek için altyapı planlarımızı ve yer seçimlerimizi tamamladık. Bir taraftan konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Aynı şekilde diğer illerimizde de yoğun bir çalışma var. Önümüzdeki 1 ay içinde konteyner işleri ve altyapılarını tamamladıktan sonra, vatandaşları çadırdan alıp konteynere yerleştirdikten sonra, bir taraftan da yakın zamanda inşaatına başlayacağımız kalıcı konutlarla ilgili gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bir taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevcut binalarla ilgili hasar tespit ve binaların durumuyla ilgili raporlama yapıyor. Onlarda da çok yoğun bir çalışma var."