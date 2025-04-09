Adliyeye sevk edilmişti: Rapçi "Massaka" serbest bırakıldı

İstanbul’un Pendik ilçesinde hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından suçu ve suçluyu övücü klip yayımladığı belirlenen "Massaka'" lakaplı rapçi Murat İlhan 8 Nisan'da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı

Rapçi Murat İlhan, Emniyet'teki işlemlerinin ardından 9 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İlhan, çıkarıldığı mahkemede "Barış Boyun dosyasından" serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında başka bir suçlama nedeniyle başlatılan işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.