AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 13.43'te merkez üssü Gölbaşı olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin derinliği 6.25 kilometre olarak ölçüldü.