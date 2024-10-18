AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, saat 13.43'te Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 13.43'te merkez üssü Gölbaşı olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Depremin derinliği 6.25 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2024-10-18
Saat:13:43:12 TSİ
Enlem:37.80056 N
Boylam:37.81 E
Derinlik:6.25 km
Detay:https://t.co/4qAZM61tvy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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