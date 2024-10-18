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AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, saat 13.43'te Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 13.43'te merkez üssü Gölbaşı olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. 

Depremin derinliği 6.25 kilometre olarak ölçüldü.

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