  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meclis'te 'TOGG' tartışması: "TOGG ile övünüp Mercedes'e biniyorlar"
Takip Et

Meclis'te 'TOGG' tartışması: "TOGG ile övünüp Mercedes'e biniyorlar"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan bütçe görüşmeleri sırasında, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan dikkat çeken bir eleştiri geldi. Ağbaba, bakanları işaret ederek “Yerli milli deyip Mercedes’e, Audi’ye biniyorlar” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meclis'te 'TOGG' tartışması: "TOGG ile övünüp Mercedes'e biniyorlar"
Takip Et

TBMM Genel Kurulu’nda yerli üretim otomobil TOGG ile ilgili bir tartışma yaşandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün gece Sanayi Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında, Bakan Mehmet Fatih Kaçır’a neden eski bakan Mustafa Varank gibi TOGG ile gelmediğini sordu.

'TOGG ile övünüp Mercedes'e biniyorlar'

Bakanların “Yerli ve milliyiz” diyerek TOGG ile övünerek, Mercedes’e Audi’ye bindiğini söyleyen Ağbaba şöyle konuştu:

“Sayın Başkan, ben Sanayi Bakanımızı kutluyorum, TOGG'la övündü. Mustafa Varank burada mı bilmiyorum, geçen yıl Mustafa Varank buraya TOGG'la gelmişti, tebrik ediyorum. Ancak Plan ve Bütçe görüşmelerine Sayın Sanayi Bakanı Mercedes'le geldi, TOGG'a binemedi.

"Sizi kınıyorum"

TOGG’a binen sadece 3 bakan var. Enerji Bakanı, Aile Bakanı ve Ulaştırma Bakanı. Bu bakanlar yerli ve millİler, yerli ve milliler. Diyanet İşleri Başkanı bile Audi A8'e biniyor, TOGG'a binmiyor. Sizi kınıyorum, kınıyorum.”

Fuat Tosyalı, 'Yatırımlar hayat amacım' dedi, Altay Tankı için tarih verdiFuat Tosyalı, 'Yatırımlar hayat amacım' dedi, Altay Tankı için tarih verdiGündem

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Esad'a neden gitmedin?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Esad'a neden gitmedin?Gündem

 

Beyazlar daha parlak ve bembeyaz oluyor. Deterjan bölmesine çok az ekleyin, sonuca şaşıracaksınızBeyazlar daha parlak ve bembeyaz oluyor. Deterjan bölmesine çok az ekleyin, sonuca şaşıracaksınızYaşam

 

Gündem
Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Fuat Tosyalı, 'Yatırımlar hayat amacım' dedi, Altay Tankı için tarih verdi
Fuat Tosyalı, 'Yatırımlar hayat amacım' dedi, Altay Tankı için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Esad'a neden gitmedin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Esad'a neden gitmedin?
Hastanelerde ve tıp merkezlerinde gebe okulu zorunlu hale getirildi
Hastanelerde ve tıp merkezlerinde gebe okulu zorunlu hale getirildi
Sanatçı Pınar Aydınlar’a havalimanında gözaltı
Sanatçı Pınar Aydınlar’a havalimanında gözaltı
Edirne'de yanan otomobildeki 4 genç öldü: Gençlerden birinin telefonu 112'ye 'SOS' araması yapmış
Edirne'de yanan otomobildeki 4 genç öldü: Gençlerden birinin telefonu 112'ye 'SOS' araması yapmış