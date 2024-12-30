AFAD duyurdu: Antalya sabaha karşı depremle sarsıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kumluca olduğu ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem, saat 05.25’te gerçekleşerek uykudaki vatandaşları korkuttu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

AFAD’dan resmi açıklama geldi

Depremle ilgili açıklama, AFAD’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Antalya’nın Kumluca ilçesinde 30 Aralık sabahı saat 05.25’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluşmuş olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır.”

Deprem çevre i̇llerde de hissedildi

Meydana gelen deprem, sadece Kumluca ile sınırlı kalmayıp Antalya merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrasında vatandaşlar, sosyal medya üzerinden durumlarını paylaştı. Bazı kullanıcılar, “Sarsıntıyla uyandık, çok korktuk” ifadelerine yer verdi.